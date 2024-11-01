Над Курской областью сбили 61 беспилотник ВСУ за ночь

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили над территорией Курской области 61 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«В промежуток с 19:00 31 октября до 00:30 1 ноября в небе Курской области сбит 61 украинский БПЛА самолетного типа», — написал глава региона.

Несколькими часами ранее в Минобороны России сообщили, что над регионами России с помощью средств ПВО перехватили и сбили 88 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Днем 18 украинских беспилотников сбили над территорией Брянской области, шесть — над Белгородской, пять — над Орловской и три — над Крымом, отметили в ведомстве.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, что ВСУ стали применять на фронте новые американские дроны-камикадзе.