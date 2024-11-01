В Орловской области оценили ущерб от атаки ВСУ

Семь домов в селе Локно, расположенном в Орловской области, получили повреждения в результате падения обломков сбитой украинской ракеты. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, зданиям был нанесен незначительный ущерб.

Также глава российского субъекта рассказал, что в настоящее время силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в состоянии повышенной готовности. То же касается всех местных силовых и оперативных служб.

«Прошлись, посмотрели все осколки. На ряде элементов [ракеты], которые остались, прямо надписи на украинском языке, штатная маркировка боеприпасов. Нам с вами это такой очередной «привет», который говорит о том, что <...> наша с вами задача — жить и создавать условия, чтобы наши ребята быстрее победили», — отметил Клычков, рассказывая о своей поездке на место происшествия.

1 ноября российские системы ПВО сбили одну украинскую ракету в небе над Орловской областью. После этого губернатор региона заявил, что в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто из местных жителей не пострадал.

Ранее украинский дрон упал на территории нефтебазы в Ставропольском крае.