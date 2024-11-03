В Турции в жилом доме произошел взрыв

В северной части Турции произошел взрыв в пятиэтажном жилом здании, в результате несколько человек пострадали. Причины этого инцидента на данный момент остаются неизвестными, сообщает телеканал TRT Haber.

«Взрыв прогремел на улице Османчик в Чоруме, в результате чего сильно пострадали соседние здания и офисы. В ответ на сигнал о происшествии на место ЧП были направлены многочисленные службы безопасности и медицинские команды», — отметил вещатель.

Согласно предварительным данным, несколько человек получили травмы, одного из них спасти не удалось.

«Из-за взрыва, который причинил значительный ущерб улице, спасательные бригады продолжают работу на месте происшествия», - подчеркнул телеканал.

В конце октября в Турции эвакуировали почти 400 пассажиров парома, следовавшего из Стамбула в Бурсу, из-за угрозы взрыва. На место прибыли саперы с собаками. На протяжении 1,5 часа они проверяли паром, однако сообщения о бомбе не подтвердились.

Ранее на макаронной фабрике в Турции произошел взрыв.