Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции в жилом доме произошел взрыв

TRT Haber: в турецком Чоруме произошел взрыв в жилом доме

В северной части Турции произошел взрыв в пятиэтажном жилом здании, в результате несколько человек пострадали. Причины этого инцидента на данный момент остаются неизвестными, сообщает телеканал TRT Haber.

«Взрыв прогремел на улице Османчик в Чоруме, в результате чего сильно пострадали соседние здания и офисы. В ответ на сигнал о происшествии на место ЧП были направлены многочисленные службы безопасности и медицинские команды», — отметил вещатель.

Согласно предварительным данным, несколько человек получили травмы, одного из них спасти не удалось.

«Из-за взрыва, который причинил значительный ущерб улице, спасательные бригады продолжают работу на месте происшествия», - подчеркнул телеканал.

В конце октября в Турции эвакуировали почти 400 пассажиров парома, следовавшего из Стамбула в Бурсу, из-за угрозы взрыва. На место прибыли саперы с собаками. На протяжении 1,5 часа они проверяли паром, однако сообщения о бомбе не подтвердились.

Ранее на макаронной фабрике в Турции произошел взрыв.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами