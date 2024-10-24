Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции эвакуировали почти 400 пассажиров парома из-за сообщения о бомбе

IHA: почти 400 пассажиров парома в Турции эвакуировались из-за угрозы взрыва

close
Shutterstock/Savvapanf Photo

В Турции эвакуировали почти 400 пассажиров парома, следовавшего из Стамбула в Бурсу, из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает агентство IHA со ссылкой на источник.

«Было получено сообщение о бомбе, заложенной на пароме между стамбульским портом Эминеню и портом Муданья в провинции Бурса. Эвакуированы 380 пассажиров», — говорится в сообщении.

Источник добавил, что на место прибыли саперы с собаками. На протяжении 1,5 часа они проверяли паром, однако сообщения о бомбе не подтвердились.

В результате произошедшего рейс отменили. Пассажиров пересадили на другой паром. Они смогли отплыть спустя 2,5 часа от запланированного времени.

Вечером 23 октября на одно из крупнейших оборонных предприятий Турции напали террористы. Вооруженные автоматами, пистолетами и гранатами, они смогли прорваться мимо охраны и захватить заложников. Двух злоумышленников в итоге ликвидировали. Власти Турции запретили освещать атаку в СМИ и временно отключили соцсети. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за теракта в Анкаре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами