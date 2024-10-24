В Турции эвакуировали почти 400 пассажиров парома из-за сообщения о бомбе

В Турции эвакуировали почти 400 пассажиров парома, следовавшего из Стамбула в Бурсу, из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает агентство IHA со ссылкой на источник.

«Было получено сообщение о бомбе, заложенной на пароме между стамбульским портом Эминеню и портом Муданья в провинции Бурса. Эвакуированы 380 пассажиров», — говорится в сообщении.

Источник добавил, что на место прибыли саперы с собаками. На протяжении 1,5 часа они проверяли паром, однако сообщения о бомбе не подтвердились.

В результате произошедшего рейс отменили. Пассажиров пересадили на другой паром. Они смогли отплыть спустя 2,5 часа от запланированного времени.

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