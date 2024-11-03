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В Иране празднуют 45-летие захвата американского посольства в Тегеране

РИА Новости: в Тегеране проходит шествие в честь 45-летия захвата посольства США

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AP

Жители Тегерана устроили шествие в честь 45-й годовщины захвата американского посольства иранскими студентами. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, в руках участники шествия держат флаги Ирана, Палестины и «Хезболлы».

4 ноября 1979 года группа иранских студентов совершила нападение на американское посольство в Тегеране, захватив в заложники 66 сотрудников дипломатической миссии. Попытки американских властей освободить своих сотрудников в результате военной операции завершились оглушительным провалом. Всего дипломаты провели в плену 444 дня.

В знак протеста с захватом посольства весь кабинет правительства Ирана, включая премьер-министра Мехди Базаргана и его заместителя Эбрахима Язди, подал в отставку на следующий день. Акцию студентов они назвали «противоречащей национальным интересам Ирана». Базарган охарактеризовал захват заложников как «наиболее унизительное событие» периода его премьерства.

Ранее в Иране задержали сотрудника филиала «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной).

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