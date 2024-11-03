В Иране задержан сотрудник филиала «Радио Свобода»

В Иране задержан гражданин США Реза Вализаде, работавший на финансируемое госдепартаментом США «Радио Фарда». Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Подчеркивается, что он, предположительно, уже несколько месяцев находится под стражей в Иране.

У Вализаде также есть гражданство Ирана, он работал на Radio Farda — филиал «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной), финансируемый правительством США. В феврале журналист сообщил в соцсетях, что члены его семьи были задержаны в Иране в попытке заставить его вернуться в страну.

Агентство отмечает, что Вализаде, вероятно, стал первым американцем, задержанным в Иране с 1979 года, когда власти Ирана захватили заложников в американском посольстве.

Накануне верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил Израилю и США последствиями за их действия, направленные против Тегерана.

Ранее в США напомнили Ирану о «последствиях» в случае ответного удара по Израилю.