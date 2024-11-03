В Москве продлили арест обвиняемому в подрыве автомобиля

Обвиняемому в подрыве автомобиля военнослужащего в Москве Евгению Серебрякову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) продлили срок заключения под стражей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы суда.

О продлении меры пресечения ходатайствовало следствие. Серебряков не стал обжаловать решение суда, отмечает издание.

24 июля на севере Москвы взорвался внедорожник, который принадлежал офицеру Генерального штаба Вооруженных сил России Андрею Торгашову. По данным министерства внутренних дел РФ, исполнитель взрыва установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. Серебряков успел уехать в Турцию. Там мужчина был задержан и экстрадирован в Россию, где его обвиняют по двум статьям — в покушении и незаконном обороте оружия. Подробности того шумного дела — в материале «Газеты.Ru».

По информации МВД РФ, Серебряков действовал по заданию украинских спецслужб. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее подозреваемый в подрыве автомобиля пытался обмануть силовиков.