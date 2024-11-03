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В Берлине сгорел поезд

Bild: в Берлине сгорел поезд на вокзале Аренсфельде

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Cineberg/Shutterstock/FOTODOM

В Берлине на вокзале Аренсфельде сгорел региональный поезд. Об этом пишет немецкая газета Bild.

«Поезд сгорел по всей длине. Машинисту поезда и проводнику оказали медицинскую помощь», — сообщило издание.

Пассажиров в поезде не было. Пожарная команда приступила к масштабной операции. На месте также находилась федеральная полиция.

По словам очевидцев, перед началом пожара было много дыма. В настоящее время железнодорожная станция закрыта.

1 ноября сообщалось, что в Ленинградской области загорелся вагон пассажирского поезда, следовавшего маршрутом ПетрозаводскМосква. Инцидент произошел вечером 31 октября на станции Свирь в Подпорожском районе. Вагон, из которого шел дым, отцепили от состава. Возгорание оперативно потушили, никто не пострадал. Его причина выясняется. В связи с инцидентом поезд задержался почти на два часа.

А в феврале в поселке Куеда Пермского края возгорание поезда произошло после взрыва на газопроводе. Кроме трех цистерн, горел жилой дом.

Ранее в Германии сгорела новая пожарная станция из-за отсутствия сигнализации.

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