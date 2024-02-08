В Пермском крае после взрыва на газопроводе горит состав поезда

В Пермском крае произошло возгорание поезда. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в поселке Куеда. Сообщается о том, что состав загорелся после взрыва на газопроводе. На данный момент помимо трех цистерн в составе горит жилой дом.

На данный момент известно об одном пострадавшем. Россиянина направили в больницу с ожогами. О том, насколько тяжелые травмы он получил, не сообщается. Данные о разрушениях отсутствуют.

Известно, что на месте работают пожарные. Пока что возгорание потушить не получается.

До этого пожар в жилом доме произошел в Якутии. Из дома эвакуировали девять человек. Во время инцидента пострадали двое детей и трое взрослых.

Ранее в Подмосковье предложили тушить пожары с помощью искусственного интеллекта.