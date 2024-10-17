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Новая пожарная станция в Германии сгорела из-за отсутствия сигнализации

The Guardian: в Германии новая пожарная станция выгорела из-за отсутствия сигнализации

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Depositphotos

Новая пожарная станция в Германии сгорела из-за отсутствия сигнализации, пишет The Guardian.

Новая пожарная часть стоимостью десятки миллионов евро, открытая менее года назад, полностью выгорела в результате пожара. Как сообщают специалисты, очаг возгорания находился в одном из автомобилей, после чего пламя охватило все здание. Кроме того, на станции не было сигнализации, поэтому к тушению приступили на сразу, упустив много времени.

Около 170 пожарных, включая местных добровольцев, боролись с огнем, достигавшим 10 метров в высоту. Несмотря на утерю 10 пожарных машин, никто не пострадал. Окружной инспектор Ларс Шефер охарактеризовал инцидент как «кошмар для пожарного».

Ущерб от пожара оценивается в €20-24 миллиона. Хотя причина возгорания еще не установлена, предварительные данные указывают на перегрев зарядного устройства в автомобиле.

Ранее мощный пожар произошел на химзаводе в США.

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