В Роспотребнадзоре рассказали, когда произойдет подъем заболеваемости гриппом

В России заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, по прогнозам, начнет расти в середине ноября. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с РИА Новости.

«Примерно через три недели ожидается подъем заболеваемости», — предупредил он.

Горелов уточнил, что это будет «плановое значение», о котором судят, насколько напряженным выдастся эпидемический сезон.

Вторую волну заболеваемости стоит ожидать в феврале — после школьных каникул, добавил эксперт и призвал вакцинироваться.

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