Врач рассказал о наиболее опасных осложнениях гриппа

Осложнения гриппа являются наиболее опасными с клинической точки зрения. Об этом kp.ru рассказал профессор, заслуженный врач России, член Российского респираторного общества, д. м. н. Рустэм Хамитов.

По его словам, к ним относятся бактериальные инфекции лор-органов (синуситы, отиты, тонзиллиты), инфекции нижних дыхательных путей (пневмонии, бронхиты), неврологические осложнения (менингиты, энцефалиты, невриты), кардиологические осложнения (миокардиты). Кроме того, опасность представляют обострения хронических заболеваний. Врач добавил, что чаще всего вирусные обострения хронической обструктивной болезни легких возникают из-за риновирусной инфекции.

«Наиболее подвержены угрозе осложнений гриппа люди из так называемых групп риска. Сюда относятся дети в возрасте менее пяти лет, пожилые люди, беременные и женщины в послеродовом (две недели) периоде, пациенты с ожирением, лица, страдающие хроническими заболеваниями, в первую очередь сердечно-сосудистой системы, а также с различными иммунодефицитами», — добавил Хамитов.

Заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт высшей квалификационной категории клиник «Атлас» Ольга Александрова до этого рассказала, как отличить грипп от ОРВИ. По ее словам, если заболевание начинается внезапно с повышения температуры, лихорадки, озноба, то это может быть грипп.

Ранее в Минздраве раскрыли число россиян, которые вакцинировались от гриппа.