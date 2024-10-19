Терапевт рассказала, как отличить грипп от ОРВИ

Заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт высшей квалификационной категории клиник «Атлас» Ольга Александрова рассказала агентству «Прайм», как отличить грипп от ОРВИ.

«Если заболевание начинается внезапно с повышения температуры, лихорадки, озноба, то это может быть грипп», — поделилась Александрова.

В таком случае, отметила врач, важно своевременно обратиться к врачу. Симптомами гриппа являются головная боль, сухой кашель с болью за грудиной, а также ломота в мышцах и иногда даже боль при движении глазных яблок. Лихорадка и озноб могут сохраняться в течение 4 — 5 дней.

Александрова уточнила, что если у человека фарингит, ринит, а интоксикация умеренная, то скорее всего это один из вирусов, которые вызывают инфекции дыхательных путей.

До этого врач Светлана Бурнацкая рассказывала, что если при ОРВИ или гриппе состояние продолжает ухудшаться, температура не снижается и появляются более серьезные симптомы, например, одышка, важно обратиться к врачу.

Ранее врач рассказала, для кого пневмония представляет наибольшую опасность.