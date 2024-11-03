Михалков обрушился с критикой на Познера за новый фильм на «Первом канале»

Советский и российский кинорежиссер Никита Михалков раскритиковал журналиста и телеведущего Владимира Познера после выхода его фильма «Турецкая тетрадь» на «Первом канале». С критикой режиссер выступил в своей передаче «Бесогон».

В своей авторской передаче Михалков указывает на факт того, что картина вышла за неделю до поездки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казань на саммит БРИКС.

Также режиссер обращает внимание на то, что в «Турецкой тетради» Познер берет интервью у нобелевского лауреата по литературе Орхана Памука, который выступает с критикой в адрес турецкого лидера. Кроме того, Михалкова возмутило, что Памук до этого выступил против специальной военной операции на Украине.

Михалков среди прочего раскритиковал Познера и за его прошлые высказывания, в частности о репрессиях в России и о том, что 90-летний журналист «не чувствует себя русским».

18 сентября директор «Первого канала» Константин Эрнст рассказал, что Познер вернется в эфир с новым шоу под названием «Турецкая тетрадь».

Позже сам журналист ответил на слухи о возобновлении его работы на «Первом канале», заявив, что не планирует пока полноценно возвращаться в эфир, а только представит свой фильм про путешествие в Турции.

В цикле «Турецкая тетрадь» Познер рассуждает о Стамбуле, углубляется в историю Османской империи, изучает «феномен Ататюрка» и многое другое. Автор представляет свой субъективный взгляд на прошлое и настоящее Турции.

Ранее Поплавская назвала издевательством решение вернуть Познера на Первый канал.