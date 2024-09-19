Российская актриса выступила против возвращения Познера в эфир

Актриса Яна Поплавская раскритиковала в беседе с изданием «Абзац» решение руководства Первого канала вернуть журналиста Владимира Познера в эфир.

«Я воспринимаю это как провокацию и издевательство. Они словно говорят: «Как вы там, чернь? Мы за вас принимаем решения. Сожрете все», — сказала Поплавская.

По ее мнению, руководство могло бы дождаться окончания специальной военной операции, чтобы «не вызывать в людях волну ненависти».

18 сентября Познер ответил на слухи о возобновлении его работы на Первом канале, заявив, что не планирует пока полноценно возвращаться в эфир, а только представит свой фильм про путешествие в Турции.

В среду генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст рассказал, что Познер вернется в эфир с новым шоу под названием «Турецкая тетрадь».

12 сентября Познер признался, что отказался от работы на западном канале. По словам Познера, его бы взяли в случае, если бы тот высказался о президенте России Владимире Путине определенным образом. Журналист отметил, что не согласился с условиями, поэтому отказался от предложения.

Ранее в Кремле оценили слова Познера об отказе работать на Западе.