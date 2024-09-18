Познер вернется на «Первый канал»

Телеведущий Владимир Познер вернется в эфир с новым шоу под названием «Турецкая тетрадь». Об этом рассказал «Первого канала» Константин Эрнст, слова которого передает РБК.

Кроме того, в эфир «Первого канала» вернется программа «Пусть говорят», ее ведущим останется Дмитрий Борисов.

Сам Познер в интервью «Ленте.ру» назвал преувеличением сообщения о возвращении на «Первый канал».

12 сентября Познер признался, что отказался от работы на западном канале. По словам Познера, его бы взяли в случае, если бы тот высказался о президенте России Владимире Путине определенным образом. Журналист отметил, что не согласился с условиями, поэтому отказался от предложения. Он не стал раскрывать канал и страну, откуда пришло предложение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Познер является патриотом России, даже если критикует какие-то явления, происходящие в стране.

Ранее Познер ответил на претензии депутатов из Нидерландов.