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В США обозначили новую политическую проблему Европы

Bloomberg: сточные воды стали новой политической проблемой Европы

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Shutterstock

Сточные воды с отходами стекают в реки и озера Европы, провоцируя болезни и нарушая экологию. Об этом сообщает Bloomberg.

Автор публикации приходит к выводу, что это стало новой политической проблемой континента. Проблема гораздо более масштабная, чем загрязнение только Сены и Темзы. Старая система очистки воды не рассчитана та обработку такого большого количества отходов.

В статье напомнили о широком общественном резонансе после разлива канализационных вод в Великобритании. Изменение климата грозит спровоцировать внезапные наводнения и перегрузку систем водоочистки.

До этого мэр французской столицы Анн Идальго искупалась в Сене в попытке на личном примере продемонстрировать, что вода в реке пригодна для проведения соревнований в рамках летних Олимпийских игр. Очистка русла от мусора стала для местных властей большим испытанием. После заплыва Идальго заявила, что если бы не Олимпийские игры, этого бы вообще не произошло.

Ранее ученые предупредили о резком сокращении запасов кислорода в воде по всему миру.

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