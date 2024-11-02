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Пострадавшим в Курской области направят свыше 48 млн рублей

Правительство направит 48 млн рублей на выплаты пострадавшим в Курской области

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Российский Красный Крест

Гражданам, пострадавшим в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, направят 48 млн рублей. Это следует из распоряжения правительства России, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить в 2024 году МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки Вооруженных сил Украины на территорию Курской области бюджетные ассигнования до 48 360 тыс. рублей из резервного фонда правительства РФ», — сказано в документе.

В нем уточняется, что речь идет об оказании единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам.

На этой неделе эвакуированная жительница Курской области рассказала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «усыпали» село Большое Солдатское противопехотными минами «Лепесток».

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Путин назвал цель и причины атак ВСУ на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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