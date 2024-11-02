Жительница Курской области рассказала, как ВСУ разбрасывают мины в приграничье

Эвакуированная жительница Курской области рассказала РИА Новости, что ВСУ «усыпали» село Большое Солдатское противопехотными минами «Лепесток».

Россиянку вместе с детьми эвакуировали под обстрелами волонтеры. Женщина рассказала, что она раньше жила в селе, поэтому у нее там остались знакомые, которые и рассказали о положении в населенном пункте. «Газ перебили, газа нет... свет с перебоями тоже...» — отметила россиянка.

Она заявила, что поселок буквально уничтожен. По словам женщины, в дом ее родственницы попала украинская ракета.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал причину атаки ВСУ на Курскую область.