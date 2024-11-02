Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине сообщили о проблемах с питьевой водой из-за вступления в ЕС

Минздрав Украины: введение стандартов ЕС обернется проблемами с питьевой водой

close
Shutterstock

Введение стандартов Евросоюза (ЕС) для питьевой воды на Украине требует значительных ресурсов и времени, заявила заместитель главы министра здравоохранения страны Марина Слободниченко. Об этом сообщает агентство УНИАН.

По ее словам, если Украина сейчас введет стандарты ЕС, то вся вода из-под крана в стране окажется технической.

Если так произойдет, это приведет к снижению тарифов и возможному недобору в бюджет, подчеркнула замминистра.

29 октября сообщалось, что Еврокомиссия не готова рассказать о следующих этапах вступления Украины в ЕС.

На ближайшем заседании Еврокомиссии расскажут о том, как продвигается процесс вступления Украины, а также Молдавии в Евросоюз. Однако на нем не объявят о рекомендациях по следующим этапам.

По мнению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, членство Украины в Евросоюзе — вопрос, который будет решаться очень долго. Политик подчеркнул, что сейчас Киеву далеко до вступления в объединение, поскольку это вопрос основополагающих принципов правового государства, работы демократической системы, определенных экономических параметров.

Ранее стало известно, что Евросоюз выдаст Киеву кредит под активы России при одном условии.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами