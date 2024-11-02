На Украине сообщили о проблемах с питьевой водой из-за вступления в ЕС

Введение стандартов Евросоюза (ЕС) для питьевой воды на Украине требует значительных ресурсов и времени, заявила заместитель главы министра здравоохранения страны Марина Слободниченко. Об этом сообщает агентство УНИАН.

По ее словам, если Украина сейчас введет стандарты ЕС, то вся вода из-под крана в стране окажется технической.

Если так произойдет, это приведет к снижению тарифов и возможному недобору в бюджет, подчеркнула замминистра.

29 октября сообщалось, что Еврокомиссия не готова рассказать о следующих этапах вступления Украины в ЕС.

На ближайшем заседании Еврокомиссии расскажут о том, как продвигается процесс вступления Украины, а также Молдавии в Евросоюз. Однако на нем не объявят о рекомендациях по следующим этапам.

По мнению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, членство Украины в Евросоюзе — вопрос, который будет решаться очень долго. Политик подчеркнул, что сейчас Киеву далеко до вступления в объединение, поскольку это вопрос основополагающих принципов правового государства, работы демократической системы, определенных экономических параметров.

Ранее стало известно, что Евросоюз выдаст Киеву кредит под активы России при одном условии.