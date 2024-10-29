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В Еврокомиссии не готовы дать Украине новые рекомендации по вступлению в ЕС

FT: в Еврокомиссии не определились с новыми этапами вступления Украины в ЕС

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IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Еврокомиссия не готова рассказать о следующих этапах вступления Украины в ЕС. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По словам журналистов, на ближайшем заседании Еврокомиссии расскажут о том, как продвигается процесс вступления Украины, а также Молдавии в Евросоюз. Однако на нем не объявят о рекомендациях по следующим этапам.

Издание пояснило, что существует некий прогресс в продвижении стран к членству в ЕС, однако конкретной информации на данный момент нет. Также отмечается существующая «парадоксальная ситуация», когда государства, более всего продвинувшиеся в процессе вступления, «в наибольшей степени подвержены конфликтам».

FT отмечает, что в своих рекомендациях ЕС старается как поощрять страны к вступлению, так и строго соблюдать стандарты верховенства закона.

Тем временем премьер-министр Словакии Роберт-Фицо считает, что членство Украины в Евросоюзе — вопрос, который будет решаться очень долго. Политик подчеркнул, что сейчас Киеву далеко до вступления в объединение, поскольку это вопрос основополагающих принципов правового государства, работы демократической системы, определенных экономических параметров.

Ранее стало известно, что Евросоюз выдаст Киеву кредит под активы России при одном условии.

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