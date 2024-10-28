Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что до реального членства Украины в Евросоюзе очень далеко. Об этом он заявил в интервью Štandard.

«Мы, однако, очень далеко от реального членства Украины в ЕС. Это вопрос основополагающих принципов правового государства, работы демократической системы, определенных экономических параметров, это будет длиться годы», — заявил он.

10 октября германский политолог Александр Рар заявил, что США могут заставить Евросоюз принять Украину в свой состав. В качестве аргумента Вашингтон может использовать «план Маршала», с помощью которого в свое время Соединенные Штаты «спасли» Европу. Он добавил, что Великобритания, которая вышла из состава ЕС, полностью на стороне США. Вашингтону остается лишь убедить Польшу, Германию и Францию, как будущих спонсоров Киева.

Кроме того, как сообщается в материале, от Рима, Парижа и Берлина Зеленский хотел бы получить заверения в отношении быстрого вступления в ЕС, что дало бы Украине горизонт роста.

Ранее сообщалось, что Зеленский боится, что Запад забудет про Украину.