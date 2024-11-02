Генконсульство РФ в Анталье не получало обращений россиян из-за неизвестного вируса

В Генконсульстве России в Анталье «Газете.Ru» опровергли данные о вспышке неизвестного вируса на побережье турецкого Белека. Там уточнили, что несколько туристов действительно обратились в больницы, однако массовых жалоб не наблюдается.

«В связи с появившейся в СМИ информацией о вспышке заболеваемости вирусом на побережье турецкого Белека Генеральное консульство России в Анталье сообщает, что, по данным профильных организаций Антальи, несмотря на ряд обращений туристов в лечебные учреждения региона с жалобами на высокую температуру и другие признаки инфекционного заболевания, массовой вспышки заболеваемости не наблюдается. Местные власти заверяют, что не получают сигналов о массовых жалобах, и при необходимости принимаются все меры для обеспечения безопасности туристов», — сказали там.

В консульстве добавили, что не получали обращений россиян, но продолжат мониторить обстановку.

«По телефону экстренной связи российского загранучреждения обращений по указанному вопросу не поступало. Вместе с тем Генконсульство России в Анталье продолжит отслеживать данную ситуацию и в случае необходимости предпринимать меры консульского реагирования», — отметили в дипмиссии.

2 ноября Telegram-канал SHOT сообщил, что на побережье турецкого курортного города Белека произошла массовая вспышка заболеваемости неизвестным вирусом. По данным канала, несколько десятков детей и взрослых в последние дни обратились в больницу с температурой выше 39 градусов, которую не удавалось сбить лекарствами. Предполагается, что причиной мог стать вирус коксаки, одна из разновидностей ковида или ротавирус. При этом точный диагноз пациентам врачи установить якобы не могут.

Роспотребнадзор отправил в Минздрав Турции запрос о предоставлении информации на фоне жалоб российских туристов. В муниципалитете провинции Анталья заявили агентству РИА Новости, что не получали жалоб от отдыхающих, в том числе из России, о вспышке вируса.

Ранее россиянам назвали альтернативу Турции для отдыха.