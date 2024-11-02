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В Подмосковье бюджетниц опрашивают о репродуктивном здоровье

«Осторожно, Москва»: в Подмосковье бюджетниц опрашивают о репродуктивном здоровье

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Shutterstock

Сотрудницам культурных учреждений Московской области разослали анкеты о репродуктивном здоровье с интимными подробностями. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

В публикации отмечается, что анкеты разослали в октябре. В них у женщин интересовались о циклах менструации, половой жизни, гинекологических и других заболеваниях, детях, а также о планировании беременности.

По словам сотрудниц учреждений, содержание анкет вызвало у них возмущение. Некоторые из женщин не отвечали на вопросы. Они сдали пустую анкету.

Женщины утверждают, что тем, кто сдал опросники с прочерками, надо будет встретиться с врачами и лично ответить на эти же вопросы добровольно-принудительно.

В начале октября член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что Россия нуждается в введении налога для бездетных граждан.

В сентябре стало известно, что жительниц Челябинска обзванивают представители страховых компаний и приглашают в поликлиники на проверку репродуктивного здоровья.

Ранее в Госдуме предложили «специальную демографическую операцию».

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