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В Госдуме предложили ввести налог для бездетных

Депутат Гурулев заявил, что России нужен налог на бездетность

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Россия нуждается в введении налога для бездетных граждан, заявил в беседе с корреспондентом телеканала «Царьград» член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

По его мнению, средства, собранные с помощью налога, можно направить на поддержку сирот и детских домов. При этом депутат признал, что инициативу может встретить «волна негодования».

«Конечно, будут лупить. А как же? Либералы первые. Со свистом. Да мне фиолетово. Что от мужика в этой жизни остается? Первое — имя, второе — дети», — заявил Гурулев.

Он также подчеркнул, что не преследует цели обидеть россиян, которые не хотят иметь детей. Парламентарий вспомнил, как в советское время сам платил налог на бездетность до того, как стал отцом, и отметил, что не испытывал по этому поводу никаких негативных эмоций.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая оценила идею ввести в России налог на бездетность. По ее мнению, такие инициативы не стоит воспринимать серьезно. Она напомнила, что в стране стараются обеспечить поддержку семей и решить проблемы репродуктивного здоровья граждан, а не обложить их дополнительными налогами.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете идеологии чайлдфри в России.

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