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Жительниц Челябинска зазывают в поликлиники для оценки способности рожать

В Челябинске женщин пригласили в поликлиники для оценки репродуктивного здоровья

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Shutterstock

Жительниц Челябинска обзванивают представители страховых компаний и приглашают в поликлиники на проверку репродуктивного здоровья, сообщает местный портал 74.ru.

По словам 40-летней Елены, ей позвонили в разгар рабочего дня, пригласили на бесплатную диспансеризацию и напомнили о возможности до 49 лет оценить свое репродуктивное здоровье. Она призналась, что предложение стало для нее неожиданностью, так как у нее уже есть двое взрослых детей и новую беременность она не планирует.

В региональном минздраве заявили, что оценка репродуктивного здоровья, доступная с 2024-го года для женщин и мужчин, связана с борьбой за рождаемость.

«Причиной роста числа семей, которые не могут иметь детей, во многих случаях являются вовремя не диагностированные заболевания и откладывание репродуктивных планов на более поздний период», — отметили в ведомстве.

По данным Минздрава, оценка репродуктивного здоровья у женщин включает осмотр акушером-гинекологом, пальпацию молочных желез, осмотр шейки матки с забором материала на исследование, исследование влагалищных мазков, цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала. Кроме того, с 18 до 29 лет можно сдать анализы, чтобы убедиться в отсутствии возбудителей инфекций органов малого таза. Мужчинам доступен осмотр хирурга и уролога.

Ранее в Госдуме предложили «специальную демографическую операцию».

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