«Рожать в 18-19 лет». В Госдуме предложили «специальную демографическую операцию»

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила провести в России «специальную демографическую операцию», начав с Дальнего Востока. По ее мнению, в каждой российской семье должно быть четверо-пятеро детей. Коллега Останиной по Госдуме Жанна Рябцева заявила, что рожать лучше «по-старинке», не прибегая к заморозке яйцеклеток, а семьи создавать в студенческие годы.

Депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева призвала россиянок рожать в 18-19 лет, потому что «студенческие семьи — лучшие семьи». Такое мнение она выразила в эфире программы «Акцент» на ОТВ.

«Могу сказать: рожать, рожать и еще раз рожать, нужно рожать, — заявила Рябцева. — Но не просто пошел, заморозил какие-то [яйцеклетки], непонятно, что там. Я все-таки как-то по-старинке, рожать по-старинке: есть муж, семья, не гражданский брак, а зарегистрированные отношения. Я, кстати, призываю всех, потому что Свердловская область, мы должны стать лидерами по рождаемости».

Создавать семью, по мнению Рябцевой, надо в 18-19 лет, так как «студенческие семьи — лучшие семьи». А с воспитанием детей студентам должны помогать их родители.

«Самое главное, чтобы у девушки, у молодого человека уже была вторая половинка. Чтобы это было не просто какое-то увлечение, чтобы они понимали, что они друг с другом идут вместе. И тогда можно рожать в 18-19 лет», — отметила она.

Кроме того, депутат считает, что не стоит стимулировать рождаемость детей деньгами, так как на производствах в России «зарабатывают достаточно». По ее словам, «выживать сейчас никому не приходится»:

«Я про деньги сразу могу сказать, оно не стимулирует. У человека, это же студенты, они должны быть уверены в завтрашнем дне. Точка. В 90-е годы ходили с клетчатыми сумками, эти бесконечные торгаши, потому что нужно было выживать. Сегодня уже слово «выживать» никто не помнит. Я на заводе получала в 2001 году зарплату курями и майонезом. Сегодня такого нет. Посмотрите, какие зарплаты на предприятиях!»

Самой Рябцевой 46 лет и у нее двое детей, но она призналась, что «не собирается останавливаться на достигнутом».

Не руководство к действию

В разговоре с «Газетой.Ru» Рябцева заявила, что ее слова нельзя воспринимать как руководство к действию:

«Я не говорю, что все 100% [должны рожать в 18]. Но когда есть крепкая семья, которая готова поддержать молодую, студенческую, то можно рожать. Каждый решение принимает сам, в зависимости от того, насколько они готовы к рождению детей. Здесь не руководство к действию. Это не обязаловка никакая».

По ее словам, главное — желание иметь ребенка, возможность воспитывать, когда поддержка и вторая половина.

«А когда начинают говорить: «Я заморожу до 50 лет, а в 50 разморожу» — это полная дичь, которая, к сожалению, сегодня набирает обороты у молодежи», — считает депутат.

Она также объяснила свои слова о стимулировании рождаемости деньгами. По ее мнению, такие меры могут вызвать обратную реакцию.

«Эта история стимулирования не всегда приводит к положительному эффекту с точки зрения рождения детей. У молодежи [прежде всего] должна быть уверенность в завтрашнем дне, а это рабочее место, перспектива профессионального развития», — пояснила Рябцева.

Демографический фронт

В свою очередь глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала провести «специальную демографическую операцию» в России.

«Мы должны организоваться и провести прямо еще одну спецоперацию. Вот как специальная военная операция — специальная демографическая операция», — заявила депутат в интервью РИА Новости. Смысл своей идеи Останина не раскрыла, но отметила, что «операция» должна начаться на Дальнем Востоке, поскольку там «солнце восходит».

Впервые парламентарий рассказала о концепции «демографической спецоперации» в первый день Восточного экономического форума. По мнению депутата, необходимо добиться 51% многодетных семей в РФ. Останина считает, что в каждой семье должно быть четверо-пятеро детей.

Для решения проблем демографии депутат также призвала открыть центр подготовки демографов и заявила о необходимости поддержать многодетные семьи.

«К сожалению, опыт здесь позитивный есть только у Сахалина, где дети из многодетной семьи имеют право на поступление вне конкурса на бюджетное отделение. Увы, в других регионах, даже в Дальневосточном федеральном округе, этого нет, поэтому мне думается, что этот опыт надо транслировать ... на всю страну», — резюмировала она.