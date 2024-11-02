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В Днепропетровской области зафиксировали несколько взрывов

«Укринформ»: взрывы произошли на территории Днепропетровской области

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Shutterstock

Несколько взрывов зафиксировали на территории Днепропетровской области. Об этом пишет новостное агентство «Укринформ».

Другие подробности о ситуации в регионе в материале не уточняются.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сейчас в Днепропетровской области действует воздушная тревога. Сирены сработали в 17:21 мск.

2 ноября пресс-служба украинского энергетического холдинга ДТЭК заявила, что три участка линий электропередачи в Киеве и области получили урон. Инфраструктурные объекты оказались повреждены в результате взрывов.

Как рассказали в компании, на этом фоне в украинской столице произошло отключение света. В частности, на проблемы с энергоснабжением пожаловались жильцы некоторых домов в Голосеевском районе.

Также неполадки выявили в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области. Сразу после этого на объектах энергетической инфраструктуры начались ремонтные работы.

Вечером 1 ноября украинское издание «Общественное» сообщило об отключении света в городе Сумы. Причиной послужили взрывы.

Ранее в городе Харькове оказалось разрушено здание полиции.

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