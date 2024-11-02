Несколько районов Киева и Киевской области остались без света

Три участка линий электропередачи повреждены в Киеве и Киевской области после взрывов, заявили в украинском энергохолдинге ДТЭК. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что повреждение транзитной высоковольтной линии в Киевской области привело к отключению света в Киеве. Часть домов Голосеевского района остались без электричества. Энергетики утверждают, что высоковольтная линия нуждается в ремонте.

Другое повреждение распределительных сетей привело к отключению электричества в Бучанском районе Киевской области. Также поражение сетей было зафиксировано в Вышгородском районе, где продолжаются ремонтные работы.

21 октября сообщалось, что Украина из-за растущих проблем с энергетической инфраструктурой в сентябре была вынуждена в 1,6 раза сократить импорт электричества.

20 октября стало известно, что Украина запросила импорт электроэнергии из пяти стран: Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии. В «Укрэнерго» призвали граждан не включать одновременно мощные бытовые электроприборы и экономить электричество.

Ранее Украина и Словакия договорились о создании восточно-европейского энергетического хаба.