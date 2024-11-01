В украинском городе обесточены несколько районов после взрывов

В Сумах на Украине обесточены несколько районов после взрывов. Об этом сообщает «Общественное».

Отмечается, что обесточен также ряд населенных пунктов Сумской области. В регионе уже более трех часов звучит воздушная тревога.

Днем 1 ноября Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время сбора личного состава в Сумской области. Украинские войска были обнаружены в одном из населенных пунктов украинского региона во время разведывательных мероприятий Вооруженных сил (ВС) России. После этого координаты цели передали российским летчикам.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Польше рассказали, принято ли решение о перехвате ракет над Украиной.