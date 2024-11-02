Испания направила дополнительные силы на ликвидацию последствий наводнения в Валенсии

Испания направила еще пять тысяч военнослужащих на ликвидацию последствий мощного наводнения в Валенсии. Об этом заявил в обращении к гражданам премьер-министр Испании Педро Санчес.

Из этого числа четыре тысячи человек будут направлены в пострадавшее автономное сообщество 2 ноября, и еще одна тысяча человек — 3 ноября. Также на борьбу со стихией в регион будут направлены пять тысяч сотрудников полиции. Сейчас на месте работают только две тысячи военных.

Утром 30 октября газета The Guardian сообщила, что после наводнений в Испании пропали без вести семь человек. Из-за ливней в Валенсии были залиты железнодорожные пути и трассы, движение скоростных поездов в регионе было приостановлено.

На фоне стихийного бедствия испанское государственное метеорологическое агентство AEMET объявило красную тревогу в Валенсии и оранжевую тревогу в некоторых частях Андалусии.

Ранее организация World Weather Attribution (WWA) связала мощное наводнение в испанской Валенсии с изменениями климата.