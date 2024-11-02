Против экоактивистки Чириковой завели новое уголовное дело

Против экоактивистки Евгении Чириковой (признана в РФ иностранным агентом) возбуждено новое уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления Следственного комитета России по Москве.

По версии следствия, Чирикова не позднее 8 августа 2023 года поучаствовала в видеотрансляции и дала интервью, в котором содержатся признаки оправдания деятельности запрещенной в РФ террористической организации.

В СК добавили, что по данному факту было возбуждено дело по признакам преступления по статье Уголовного кодекса России «Публичное оправдание терроризма».

В заявлении отмечается, что Чириковой заочно предъявлено обвинение, в ближайшее время ее объявят в международный розыск.

В июле против Чириковой завели дело о дискредитации Вооруженных сил России.

24 апреля Сыктывкарский городской суд заочно арестовал Чирикову. Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Они будут исчисляться с момента задержания в РФ или экстрадиции в страну из-за рубежа.

Ранее в Красноярском крае местного жителя обвинили в оправдании терроризма.