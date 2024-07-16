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Новое дело заведено против Евгении Чириковой

Следственный комитет завел дело о дискредитации ВС РФ против Евгении Чириковой

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Евгений Биятов/РИА Новости

Следственный комитет завел дело о дискредитации Вооруженных сил России против Евгении Чириковой (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает Telegram-канал столичного главного управления Следственного комитета России.

«По данным следствия, Чирикова публично разместила видеоролик в открытом доступе для неограниченного круга лиц на одном из видеохостингов, в котором, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины», — сообщили в СК.

Утверждается, что Чириковой вменяется ч. 1 ст. 207.3 УК РФ. Помимо этой статьи, Чирикова уже разыскивается по статьям, связанным с терроризмом.

До этого Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил разбившего окна военкомата аспиранта к четырем годам колонии общего режима.

26 февраля 2023 года мужчина разбил два окна гаечным ключом в здании военного комиссариата Выборгского района, а также нанес на его фасад надписи.

Ранее в Ростовской области поймали подростка, который пытался поджечь пункт гуманитарной помощи.

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