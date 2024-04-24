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Суд в РФ заочно арестовал Гарри Каспарова* и Геннадия Гудкова**

Суд в Коми заочно арестовал Каспарова, Гудкова и Евгению Чирикову*** на два месяца

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Сыктывкарский городской суд заочно арестовал чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в РФ иностранным агентом), бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов), сооснователя Форума свободной России (признан нежелательной в РФ организацией) Ивана Тютрина и бывшую экологическую активистку Евгению Чирикову (признана в РФ иностранным агентом). Об этом говорится в пресс-релизе суда.

«Суд избрал меру пресечения... обвиняемым в создании террористического общества, в его руководстве, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании», — сказано в сообщении.

Отмечается, что им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Они будут исчисляться с момента задержания в РФ или экстрадиции в нее.

Уголовное дело возбуждено по материалам управления ФСБ России по Республике Коми. Уточняется, что постановления суда в законную силу не вступили.

5 апреля сообщалось, что прокуратура Москвы начала проверку чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова по статье о государственной измене. В марте Росфинмониторинг внес Каспарова в список экстремистов и террористов.

Ранее в Москве двоих россиян арестовали по обвинениям в госизмене.

*  признан в РФ иностранным агентом
**  признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов
***  признана в РФ иностранным агентом
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