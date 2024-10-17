В Красноярском крае местного жителя обвинили в оправдании терроризма

В Красноярске местный житель обвиняется в пропаганде и публичном оправдании терроризма, сообщает Telegram-канал СУ СК РФ по Красноярскому краю.

По версии следствия, в октябре 2022 года мужчина опубликовал в мессенджере видеозаписи, содержащие оправдание террористического акта в июне 1995 года в городе Буденновске. Материалы были доступны для публичного просмотра.

Также в июне 2023 года обвиняемый переслал знакомой женщине в мессенджере материалы, содержащие пропаганду идеологии одной из террористических организаций.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

До этого телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в международный розыск в рамках уголовного дела об оправдании терроризма.

В материалах дела говорится, что телеведущая длительное время живет за пределами России. В июле Лазареву заочно арестовали по запросу СК. Ее обвиняют в оправдании терроризма. Под уголовное преследование телеведущая попала после своего интервью, в котором назвала удары украинских беспилотников по российским территориям ужасными, но заявила, что «радуется» им.

Ранее бывшего депутата объявили в розыск из-за оправдания терроризма.