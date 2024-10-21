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Украина существенно уменьшила импорт электроэнергии

Украина в сентябре сократила импорт электроэнергии в 1,6 раза

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Anna Voitenko/Reuters

Украина из-за растущих проблем с энергетической инфраструктурой в сентябре была вынуждена в 1,6 раза сократить импорт электричества. Об этом, ссылаясь на данные украинской таможни, сообщает РИА Новости.

В прошлом месяце Киев закупил электроэнергии всего на $83,1 млн, в то время как в августе было импортировано электричества на $136,3 млн. Всего же за девять месяцев Украина увеличила импорт электроэнергии в 4,2 раза, доведя его до $528 млн.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов объяснил падение импорта электроэнергии как ростом ее потребления в европейских странах, ранее согласившихся поставлять электричество на Украину, так и проблемами с украинской инфраструктурой.

20 октября сообщалось, что Украина запросила импорт электроэнергии из пяти стран: Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии. В «Укрэнерго» призвали граждан не включать одновременно мощные бытовые электроприборы и экономить электричество.

Ранее Украина и Словакия договорились о создании восточно-европейского энергетического хаба.

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