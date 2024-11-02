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В Анталье заявили об отсутствии жалоб у российских туристов на «мощный вирус»

Медучреждения в Анталье опровергли сообщения о распространении опасного вируса

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Shutterstock

Медицинские учреждения в турецкой провинции Анталья опровергли информацию о массовом обращении российских туристов с жалобами по «мощному вирусу». Об этом сообщает РИА Новости.

Представители больницы Serik Devlet Hastanes и гостиницы Anatolia Hospital Antalya сообщил, что жалоб на описываемую ситуацию не было.

2 ноября Telegram-канал SHOT сообщил, что за последние дни несколько десятков детей и взрослых, проживающих в отелях курортного Белека, обратились в местный госпиталь с температурой выше 39 градусов, которая почти не сбивалась таблетками и суспензиями.

По одной из версий, причиной заболевания является вирус коксаки. На это указывает появление у некоторых заразившихся детей сыпи на ногах и руках. По другой версии, речь о новой разновидности коронавируса, поскольку у некоторых взрослых наблюдаются сильные боли в костях, потеря аппетита и расстройство желудка. Пациенты описывают свои ощущения как схожие с теми, которые они испытывали при заражении коронавирусом.

Ранее врач дала советы, которые помогут защититься от ротавируса во время отдыха.

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