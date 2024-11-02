У ребенка в Турции появились высыпания из-за неизвестной эпидемии

Один из детей, заболевших в турецком отеле, пожаловался на странную сыпь, которая похожа на симптом не подтвержденной официально эпидемии коксаки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В турецком городе Белеке десятки туристов поразила странная болезнь, которую местные врачи называют невыявленной инфекцией. С большой вероятностью, отдыхающие заразились вирусом коксаки. В их числе оказался и ребенок, у которого на второй день болезни поднялась температура до 39°С, а также появилась сильная сыпь на конечностях и во рту.

Все симптомы, как и у других заболевших, указывали на вирус коксаки, однако и в этом случае врачи поставили ребенку диагноз «острая инфекция дыхательных путей».

Родители малыша повезли его в больницу сразу после обнаружения сыпи. Там выяснилось, что с аналогичными проявлениями болезни приехали и другие пациенты. У взрослых обнаруживалась еще и рвота.

Спустя три-четыре дня после начала приема антибиотиков болезнь отступила, как рассказали родители ребенка.

Симптомы заболевания, как жаловались туристы, не сбивались таблетками и суспензиями. Самая острая фаза болезни длится до пяти дней, а после людям становится легче. Пациенты описывают свои ощущения как схожие с теми, которые они испытывали при заражении коронавирусом.

Ранее в Анталье сообщили, что российские туристы не жаловались на «мощный вирус».