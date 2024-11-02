Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия увеличит валовой сбор риса в 2024 году

Валовой сбор риса-сырца в РФ может превысить показатели 2023 года на 13—17%

close
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Валовой сбор риса-сырца в России в 2024 году будет выше прошлогодних показателей на 13—17%. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

«Мы ожидаем в этом году более высокий валовой сбор отечественного риса, примерно 1,2–1,25 ммт риса-сырца. В прошлом году, по официальной оценке, было 1 млн 66 тыс. тонн», — сказал он.

Увеличение сбора риса связано с благоприятными погодными условиями, а также расширением площадей под выращивание сельхозкультуры.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов в 2024 году в России выполнены.

Незадолго до этого кандидат сельскохозяйственных наук, автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина рассказала, как хранить собранный в огороде урожай, чтобы он не испортился.

Ранее министр сельского хозяйства России призвала ставить свечи Илье Пророку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами