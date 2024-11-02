Россия увеличит валовой сбор риса в 2024 году

Валовой сбор риса-сырца в России в 2024 году будет выше прошлогодних показателей на 13—17%. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

«Мы ожидаем в этом году более высокий валовой сбор отечественного риса, примерно 1,2–1,25 ммт риса-сырца. В прошлом году, по официальной оценке, было 1 млн 66 тыс. тонн», — сказал он.

Увеличение сбора риса связано с благоприятными погодными условиями, а также расширением площадей под выращивание сельхозкультуры.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов в 2024 году в России выполнены.

Незадолго до этого кандидат сельскохозяйственных наук, автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина рассказала, как хранить собранный в огороде урожай, чтобы он не испортился.

Ранее министр сельского хозяйства России призвала ставить свечи Илье Пророку.