Агроном рассказала, как хранить собранный урожай, чтобы он не испортился

Кандидат сельскохозяйственных наук, автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина в беседе с «Радио 1» рассказала, как хранить собранный в огороде урожай, чтобы он не испортился. Лук и чеснок, по ее словам, хранятся только в тепле при температуре 17-18°C, в корзине или бумажных пакетах. Капуста при этом содержится в более прохладных помещениях — при -1... +2°C.

«Морковь и все корнеплоды мы должны пересыпать песочком, потому что эти культуры очень испаряют воду. Кабачки, патиссоны хранить в температуре +10 градусов. Яблоки лучше хранить в ящичках, чтобы они друг друга не касались», — посоветовала Ганичкина.

Что касается томатов, их ни в коем случае нельзя держать в холодильнике, им нужна комнатная температура, добавила эксперт.

Также она объяснила, как подготовить огород к зиме, чтобы следующий урожай был качественным и здоровым.

В первую очередь, по ее словам, важно обработать почву удобрениями. Мокрую подкормку делать уже поздно, поэтому лучше обойтись сухой. Питательные вещества следует разбросать около деревьев и ягодных кустарников, а затем полить.

Кроме того, необходимо привести в порядок теплицы. Поверхности стоит помыть, продезинфицировать, уничтожить паутинного клеща, убрать всю ботву, порекомендовала специалист.

Ранее дачникам рассказали, что можно посеять в огороде на зиму.