Сельское хозяйство России в 2024 году показало рекордный урожай

Показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов в 2024 году в России выполнены. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым, передает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в начале сентября заявлял, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства.

«Сейчас эта отрасль практически показала рекордные урожаи», — сказал председатель правительства.

По словам Мишустина, пока ожидаются результаты этого года, но все показатели по большинству важных продуктов – по мясу, по рыбе, по растительному маслу, по сахару, по зерну – выполнены.

До этого министерств сельского хозяйства России Оксана Лут сообщала, что 2023 году из сферы аграрного сектора ушло 200 тысяч человек. Глава Минсельхоза обратила внимание, что в аграрной сфере по сравнению с другими отраслями «очень возрастные сотрудники».

Ранее российские ученые разработали «умные» теплицы для сельского хозяйства.