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Министр сельского хозяйства России призвала ставить свечи Илье Пророку

Глава Минсельхоза РФ Лут призвала ставить свечи ради дождя и урожая

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Из-за недостатка влаги в различных регионах России сев озимых в этом году проходит очень тяжело. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявила министр сельского хозяйства страны Оксана Лут.

Выступая в кулуарах международного форума «Биопром» в Геленджике она рассказала, что в нынешнюю посевную кампанию в России планируют засеять 20 млн га, как и в прошлом году.

«Но сеем практически в песок», — сказала она.

По словам Лут, в ряде регионов дождей не было «где-то с апреля», и посевная кампания ведется в надежде на изменение погодных условий.

«Очень надо идти в церковь и ставить свечку Илье [Пророку] за то, чтобы пошел дождь. Всех призываю», — сказала министр сельского хозяйства. В народной традиции Илья Пророк считается повелителем грома, дождя, покровителем урожая и плодородия.

Министр напомнила, что в 2024 году в России не раз случались разного рода природные катаклизмы, способные повлиять на урожай и сельское хозяйство в целом: весенние заморозки, песчаные бури, саранча, засуха в одних регионах и крупные наводнения в других.

Несмотря на это, сельское хозяйство России в 2024 году, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, показало рекордный урожай: показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов были успешно выполнены.

Ранее в мире заговорили о грядущем подорожании продуктов питания из-за экстремальной погоды.

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