В Польше нашли массовое захоронение узников нацистского лагеря

В Польше исследователи нашли ранее неизвестное захоронение узников лагеря для военнопленных, созданного нацистами во время Второй мировой войны. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

По данным журналистов, братская могила с останками около 200 военнопленных была обнаружена в Cтаргарде в Западно-Поморском воеводстве. Во время Второй мировой войны в этом месте располагался Шталаг II D — немецкий лагерь для военнопленных. Согласно материалу RMF24, за время его существования там погибли около шести тысяч человек, в числе которых были пленные солдаты и мирные жители, изгнанные из Варшавы после подавления восстания 1944 года.

«Открытия ученых Поморского медицинского университета проливают новый свет на трагическую историю этого места», — сказано в сообщении радиостанции.

В октябре 2023 года член совета министров Польши Михал Дворчик заявил, что в Тернопольской области Украины было найдено массовое захоронение жертв Волынской резни. Украинские и польские специалисты обнаружили его в бывшем селе Пужники после четырех месяцев поисков.

Ранее археологи нашли крупнейшее захоронение жертв чумы в Европе.