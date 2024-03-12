Археологи нашли крупнейшее захоронение жертв чумы в Европе

Археологи раскопали крупнейшее на сегодня массовое захоронение жертв эпидемий чумы в Европе. Находку сделали в немецком городе Нюрнберг. Исследование опубликовано на официальном сайте научной организации In Terra Veritas (ITV).

По словам ученых, они обнаружили восемь ям, каждая из которых была заполнена сотнями скелетов взрослых, детей и младенцев. Специалисты также извлекли из земли обломки керамики и серебряные монеты. Радиоуглеродное датирование предметов показало, что возраст черепков совпадает со вспышками чумы, случившимися между 1622 и 1634 годами.

Некоторые из скелетов оказались окрашены в зеленый цвет из-за отложений металлургических заводов, которые были построены над захоронениями в последующие столетия.

«Подобного открытия никогда раньше не происходило, и, честно говоря, никто не думал, что такое возможно. Этот объект имеет огромное значение для города Нюрнберга», — заявила специалист Нюрнбергского департамента по сохранению культурного наследия Мелани Лангбейн.

Согласно историческим данным, с 1533 по 1634 год в Нюрнберге произошла серия вспышек чумы, которые в общей сложности унесли около 30 тыс. жизней. Тел накопилось так много, что власти приказали закопать их за пределами городских кладбищ.

Ранее ученые нашли странную связь между пандемиями чумы и составом атмосферы Земли.