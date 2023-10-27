На Украине нашли захоронение жертв Волынской резни

Член совета министров республики Польша Михал Дворчик заявил, что в Тернопольской области Украины было найдено массовое захоронение жертв Волынской резни. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр рассказал, что после четырех месяцев поисков украинскими и польскими специалистами было обнаружено массовое захоронение в бывшем селе Пужники. По словам Дворчика, тела жертв украинских националистов были захоронены в этом месте в 1945 году.

Член совета министров Польши указал, что властям Украины был направлен запрос на проведение эксгумации, экспертизы и захоронения.

Волынская резня — массовое уничтожение Украинской повстанческой армией (организация запрещена в России) этнического польского гражданского населения, проживавшего на Западной Украине и на территории Волыни.

В середине октября пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясину уволили после высказывания о Волынской резне. До этого он призвал украинского президента Владимира Зеленского извиниться перед Польшей за произошедшее в 1940-х.

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