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Субсидию на укрепление единства российской нации получат более 60 регионов

Субсидию на укрепление единства российской нации в 2025 году получит 61 регион

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Субсидию на мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в следующем году получит 61 регион. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

«Впервые мы увеличили размер единой субсидии регионам на мероприятия по укреплению единства российской нации, этнокультурное развитие народов России», — сказала она.

Средства также будут выделяться на социально-экономическое развитие коренных и малочисленных народов Севера, добавила Голикова.

Незадолго до этого Голикова сообщила, что три национальных проекта, которые будут направлены на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия россиян, начнут реализовываться с 1 января 2025 года.

До этого замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова рассказала, что Минздрав России раскрыл детали финансирования национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья».

Ранее Голикова рассказала, как будет выплачиваться неистраченный остаток маткапитала.

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