Голикова анонсировала три проекта по укреплению здоровья граждан

Три национальных проекта, которые будут направлены на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия россиян начнут реализовываться с 1 января 2025 года. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открытии в формате видео-конференц-связи пяти новых объектов здравоохранения в разных регионах РФ, передает ТАСС.

«Это три национальных проекта: «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», в рамках которого будет поддерживаться детское здравоохранение, «Новые технологии сбережения здоровья»», — заявила вице-премьер.

Голикова отметила, что последний проект настроен на развитие новых, передовых, инновационных достижений российской медицины.

Вице-премьер добавила, что первый этап программы модернизации завершается в 2025 году, тогда как второй начнется внутри нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» с 2026 года.

До этого замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова рассказала, что Минздрав России раскрыл детали финансирования национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья». По ее словам, до 2030 года на реализацию проекта планируется выделить около 60 млрд рублей из федерального бюджета.

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