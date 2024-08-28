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Замглавы Минздрава раскрыла детали нового нацпроекта

Минздрав: на нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья» выделят ₽211 млрд

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Министерство здравоохранения Московской области

Минздрав России раскрыл детали финансирования нового национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья». Об этом сообщила замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова на форуме «Технопром-2024» в Новосибирске, передает РИА Новости.

По словам Семеновой, до 2030 года на реализацию проекта планируется выделить около 60 млрд руб. из федерального бюджета. Дополнительно ожидается привлечение внебюджетных средств в размере 151 млрд руб.

«На 2025-2027 годы предварительно по всем обсуждениям и договоренностям о том, что эти бюджетные ассигнования будут поддержаны, есть», — отметила замглавы ведомства.

Семенова подчеркнула, что новый нацпроект находится на завершающей стадии согласования со всеми ведомствами и будет утвержден в ближайшее время. «Еще чуть-чуть и документ будет утвержден в соответствии с планом-графиком и мы все его увидим», — заявила представитель Минздрава.

До этого стало известно, что президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о недопустимости использования «пустышек» и «холостых» пунктов в национальных проектах, которые не приводят к реальным результатам и позитивным изменениям в жизни людей.

Ранее в правительстве описали, как должен проходить рост экономики в РФ.

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