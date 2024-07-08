Голикова рассказала, как будет выплачиваться неистраченный остаток маткапитала

Неиспользованные десять тысяч рублей из остатка материнского капитала будут выплачиваться автоматически. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

По ее словам, всего будет выплачено 1,5 млрд руб.

«Сегодня президент выбрал 10 тыс., у всех, у кого эта сумма есть, просто автоматически будет выплачено», — сказала Голикова.

8 июля президент России Владимир Путин в ходе встречи с семьями-финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное» выступил за то, чтобы неиспользованные остатки материнского капитала в размере 10 тыс. руб. могли выплачиваться семьям. Глава государства отметил, что проблема с использованием оставшейся части материнского капитала известна, она обсуждается с правительством. Он добавил, что необходимо «разрешить людям использовать оставшиеся деньги».

Путин в пятый раз посетил Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ, которая завершает свою работу 8 июля. Российский лидер на выставке встретился с семьями — финалистами конкурса «Это у нас семейное», обсудил с ними актуальные вопросы и выслушал их предложения.

Ранее россиянам напомнили, в какое жилье нельзя вложить маткапитал.