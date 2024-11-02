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Первый политбеженец из США получил гражданство России

Беженец из США Джон Роблес получил российский паспорт в Серпухове

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Пресс-служба Администрации г.о. Серпухов

Американскому беженцу Джону Роблесу выдали паспорт России. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

«В актовом зале управления МВД России «Серпуховское» Московской области мои коллеги вручили паспорта гражданина РФ иностранцам», — отметила она.

По словам Волк, среди получивших документы — Джон Энтони Роблес, который родился в Соединенных Штатах.

Американец приехал в Россию в 1996 году. Мужчина работал учителем английского языка, сейчас он занимается литературным переводом. После начала специальной военной операции на Украине Роблес стал волонтером: помогал доставлять гуманитарные грузы российским военнослужащим и жителям приграничных территорий.

Роблес признался, что считает Россию своим домом. Он поблагодарил полицию и органы государственной власти, которые помогли ему воплотить мечту о гражданстве Российской Федерации.

25 октября сообщалось, что МВД России вручило паспорт бразильскому футболисту «Зенита» Дугласу Сантосу, который получил гражданство РФ.

Ранее сообщалось, что попросивший убежища журналист Джулиано хочет поменять паспорт на российский.

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